Felipe Reynero logró una marca inédita tras anotarle su séptimo gol a Colo Colo

En el triunfo obtenido por Deportes Copiapó en el Estadio Monumental, la figura fue el delantero Felipe Reynero, quien marcó el único tanto contra Colo Colo, alcanzando números llamativos frente al 'Cacique'.

Esto luego de concretar su séptimo gol ante los 'albos', lo que se grafica en el 20% de los goles totales de su carrera, a lo que respondió en exclusiva con Al Aire Libre, un día después de su actuación estelar.

"Es verdad que cuando me ha tocado jugar con Colo Colo he podido hacer buenos partidos, aportando con goles y asistencias, pero creo que es solo coincidencia, aunque las teorías que salen a raíz de aquello me causan gracia, las escuentro buenas (risas)", dijo Reynero.

En total, le marcó 7 goles y se anotó con 2 asistencias ante Colo Colo, con cinco equipos distintos: Rangers (2012), Huachipato (2013), Cobresal (2019 y 2020) y Deprtes Copiapó, en las últimas dos temporadas. En cinco ocasiones, marcó en el Estadio Monumental, su recinto favorito para convertir gol.

¿El arraigo de su padre con la U motiva a Reynero?

Roberto Reynero (59), padre de Felipe, es un ícono de Universidad de Chile, viviendo dos etapas en el club azul, durante 1983 y el tramo entre 1985-1991, donde llevó la jineta de capitán.

Sobre aquello, tuvo palabras su 'retoño', quien en marzo cumplió 35 años y con su progenitor, mantiene una diferencia de 24 años.

"Lo he pensado, pero no creo a esta altura que sea algo familiar incluso, aunque es verdad que mi papá (Roberto Reynero) fue capitán de Universidad de Chile, que es el archirrival de Colo Colo, pero insisto en que los factores para que se den son solo coincidentes, parte de la competencia, pero me alegra porque seimpre que esté marcando significa que es algo bueno para mi carrera. Ademas así comenzamos el segundo semestre con una confianza mayor", añadió.

Y para cerrar, contó detalles de la rutina que tendrán en la semana. "Nos dieron libre, casi toda la semana. De hecho, volvemos a entrenar el domingo al mediodía, para preparar lo que será nuestro partido ante Mejillones, por la Copa Chile, así que podremos disfutar más de nuestro familia, este triunfo valioso para Copiapó y su gente", remató.