Fuerte controversia generó el penal que favoreció a Colo Colo ante Deportes Iquique

Colo Colo recibió este domingo a Deportes Iquique ante más de 40 mil almas en el Estadio Monumental y al término del primer tiempo una jugada generó polémica en el recinto de Macul.

Muchas cosas se jugaban en la fecha 29 del Campeonato Nacional y el Cacique tenía la posibilidad de ser campeón si es que conseguía los tres puntos y Universidad de Chile tropezaba en su visita a Ñublense, pero nada de eso sucedió y albos y azules deberán definir en la última jornada quién levantará la copa de campeón en la temporada 2024 del fútbol nacional.

Se jugaban los minutos finales del primer tiempo en el Estadio Monumental cuando un pelotazo largo de Carlos Palacios al área iquiqueña parecía intrascendente, pero Guillermo Paiva no dio la pelota por perdida y fue a buscarla para evitar el saque de fondo.

En la acción, salió rápido el portero Daniel Castillo a buscar el balón y en su intento por despejar la esférica golpeó en la cabeza al delantero paraguayo, quien reclamó lanzamiento penal.

El árbitro Felipe González revisó la jugada en el VAR y cobró el lanzamiento penal desde los 12 pasos, generando el airado reclamo de los nortinos.

La pena máxima fue cobrada por gol por Carlos Palacios, quien con mucha tranquilidad anotó el 2-0 que comenzó a sentenciar el triunfo del Cacique, en un resultado que complica a Iquique en su lucha por lograr el Chile 3 para la Copa Libertadores 2025.

El triunfo, en tanto, deja al equipo de Jorge Almirón con la primera opción de levantar la Copa de Campeón de la temporada 2024.

¿Les pareció penal? A mi no y es necesario ser justos en etapas de definición, ya que por el juego de Colo Colo no necesita que arbitro cobre cosas que puedan dar pie a la suspicacia. Lo toca, pero ese toque no creo sea factor pasa desestabilizar a Paiva.



Opinen. Con garabatos pic.twitter.com/hMG7z5gRrI