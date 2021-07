Gabriel Mendoza: El trato de Blanco y Negro al plantel del 1991 no ha sido el más adecuado

El ex futbolista Gabriel "Coca" Mendoza conversó con "Chilealbo" de Al Aire Libre TV y criticó el trato de Blanco y Negro a los campeones de América con Colo Colo en 1991.

"El trato no ha sido el más adecuado a los que mayor historia le ha dado a la institución. En el museo hay puras cosas del 91 (...). No es por desmerecer ni criticar a otros equipos, como Colo Colo 1973, grandes ídolos, o el equipo del "Bichi" Borghi y el tetracampeonato, o el de Gustavo Benítez en 1997...pero fue el del 91 el único que tocó la Copa, la que desean todos los equipos sudamericanos", comentó el ex lateral.

Agregó que "la deferencia que han tenido hacia nosotros no ha sido la esperada. Desde el año pasado que nosotros empezamos a hablar para ver el tema de los 30 años y nadie del club se manifestó en poder hacer algo".

En esa misma línea, señaló que "yo por eso no quise ir a ese pequeño homenaje que nos hicieron, pero los que fueron me imagino que lo pasaron bien. Hubiese sido lindo con estadio lleno".

"La única deferencia que ha tenido la empresa Blanco y Negro fue el asiento que nos dieron, que yo creo que eso tenían que haberlo dado hace mucho tiempo", añadió.

Por último, sobre el alza de Colo Colo en esta temporada comentó que "la obligación siempre es pelear el campeonato, esa siempre es la mística de nuestro club. No se puede pensar solo en hacer un buen torneo. La camiseta del albo es estar en la lucha de los torneos".

"Ya no vamos a sufrir como la última vez. Colo Colo agarró la forma que tiene de jugar, que es hacerlo bien y ganar. En estos últimos partidos hemos marcado más de dos goles, que eso también es importante", cerró.