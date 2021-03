Gerson Martínez: Cuando estuve en Colo Colo me cambió la vida, aunque no jugué mucho

El futbolista nacional Gerson Martínez contó algunos sabrosos detalles de su carrera, en la que tuvo como punto más alto ser el goleador de la selección chilena que ganó el torneo Esperanzas de Toulon en el 2009 y señaló que cuando pasó por Colo Colo "le cambió la vida".

El jugador de Deportes Colina expresó en Las Ultimas Noticias que estuvo cerca de fichar en Italia, donde Udinese fue el club que asomó con mayores probabilidades, aunque en San Luis de Quillota, dueño de su pase, pidieron "mucha plata y nunca se concretó la venta".

Tras eso, tuvo la chance de irse a Colo Colo, "pero me mandaron a préstamo a Cobreloa, donde tuve una buena experiencia".

"Después voy a Colo Colo, pero no jugué mucho. Me cambió la vida, aunque no jugué muchos partidos, pero siempre fui citado por el profesor Omar Labruna", comentó.

"Fue una bonita experiencia. Donde iba me regalaban todo. En ese tiempo andaba bien Carlitos Muñoz. Hice buenas migas con el Chorito Emilio Hernández. De ahí partí a Iquique y fuimos campeones de la Copa Chile con el Pillo Jaime Vera", afirmó.