Gustavo Quinteros: Ante Cobresal es una final más, pero no se define el campeonato

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, descartó que el partido contra Cobresal sea decisivo para el devenir del Campeonato Nacional, aunque reconoció que se trata de una "final" ante el equipo que marcha en el primer puesto.

"Es un partido que te puede dar la posibilidad de acercarte a un objetivo o de alejarte del objetivo, cuando se acerca el fin de temporada los puntos son más valiosos. Ahora enfrentamos al que va primero, no solo nosotros queremos ganarle al primero, también Huachipato y los demás. Todos los partidos serán finales y el que sume más puntos tendrá más posibilidades de llegar primero", declaró.

En relación al técnico rival, contó que "desde el 2019 que cada vez que encuentro a Gustavo Huerta lo felicito porque siempre arma buenos equipos, es un gran entrenador, un gran profesional, lo ha demostrado año tras año y este año empezó y está manteniendo un nivel de sacar muchos puntos, más allá del juego, que a veces es positivo para algunos y otros no, el equipo sacó muchos puntos y viene muy firme, muy bien, y por supuesto será otro partido en que lo voy a felicitar por la temporada que está haciendo".

"Hace algunos partidos estamos jugando finales, para nosotros es una final más y vamos a seguir hasta el último partido porque tenemos la posibilidad matemática de llegar primeros, el primero y segundo clasifican a fase de grupos, que es el objetivo, el objetivo principal es salir campeón y si no se puede, llegar a la Copa Libertadores en fase de grupos, pero también está Huachipato y otro equipo que pueda ganar partidos seguidos y meterse en la lucha", dijo.

"Acá no se define el campeonato, Cobresal y Colo Colo tienen que seguir ganando porque hay otros equipos que te pueden alcanzar y ganar el torneo, en los últimos dos o tres partidos se va a definir la situación", declaró.

El DT comentó que "ahora vuelve Carlos Palacios, puede volver Oscar Opazo, Jordhy Thompson, pero lo vamos a decidir mañana teniendo en cuenta al rival, que es un rival que necesitamos más nosotros que ellos tratar de ganar el partido para acercarnos a la posibilidad de llegar primeros".

"Vamos partido a partido, jugamos una final y después veremos si estamos más cerca o no, no sé qué va a pasar con Colo Colo en los siguientes partidos, a lo mejor ganamos todos los partidos y Cobresal no o Cobresal gana todos los partidos y Colo Colo no, tenemos que jugar nuestro mejor partido", complementó.