Gustavo Quinteros: Hasta ahora no nos hemos podido reforzar

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afirmó que hasta el momento no se ha podido reforzar de cara al segundo semestre, pues considera que Oscar Opazo y Pablo Parra son reemplazos de otros futbolistas que dejaron el club.

"Fui claro, hace varias conferencias que vengo diciendo lo mismo y no lo voy a repetir. Pablo Parra viene a reemplazar al 'Kiwi' Rojas que se fue y Opazo, a Opazo", señaló.

"Hasta ahora no nos hemos podido reforzar. Los directores toman las decisiones, ellos son los que tienen que actuar, solo doy mi opinión como entrenador, por estar a cargo del plantel y ver las necesidades que tenemos", explicó en la previa al partido contra América Mineiro por la Copa Sudamericana.

"El presidente siempre está dispuesto a escuchar y hablar de fútbol, Daniel -Morón- también, tengo una relación excelente con ambos y de casi todo el directorio. Tenemos un buen plantel, en la primera parte del año no pudimos hacer los goles que nos hubieran tenido más arriba, es una falencia que ojalá podamos mejorar en el segundo semestre, que podamos cambiar eso, más allá de si viene o no un centrodelantero", agregó.

También recordó que durante fines del 2022 dieron inicio a la búsqueda de un atacante al enterarse de la salida de Juan Martín Lucero y reveló que los nombres que se contactaron fueron Javier Correa, Miguel Merentiel y Salomón Rondón: "Eran nombres que estaban ahí, se habló para que vinieran. Uno se fue a Boca, otro a River y al otro no lo dejaron salir, ahora no tenemos cupo, el mercado fue difícil, en cada posición que buscamos para reemplazar a los que se fueron tuvimos negativas, jugadores que no pudieron salir porque tenían contrato y tuvimos muchas lesiones cuando vinieron".

"Esta mitad de año fue difícil, pero lo positivo es que jugaron un montón de chicos, el club en el futuro va a tener a jóvenes jugando que van a ser importantes. Uno se entera que hay gente siguiendo a Damián Pizarro desde el exterior, a Jordhy Thompson también, a Alan Saldivia, eso es cumplir objetivos importantes para la institución, remarcó.

En ese sentido reflexionó que "con lo que tenemos ahora hay que tratar de luchar en los tres frentes que tenemos. El sábado tenemos un partido importantísimo en el torneo nacional".

Quinteros también destacó la recuperación de Emiliano Amor, sobre quien "queremos que esté, ojalá, lo antes posible", afirmó que la cancha del Estadio Monumental "está mucho mejor" y sobre América Mineiro explicó que es un equipo "que saca buenos resultados", restándole importancia a que llegue con una oncena alternativa: "Tienen casi tres equipos de fútbol para formar", advirtió.