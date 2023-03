Gustavo Quinteros: Thompson cometió un error gravísimo y debe cambiar su forma de ser

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tuvo palabras para lo ocurrido con Jordhy Thompson, y aseguró que el joven futbolista cometió un error grave y que debe cambiar su actitud para volver a ser considerado y que para ello tanto el club como el cuerpo técnico que él encabeza están trabajando.

"Hoy tenemos un problema de un jugador en su vida privada y no opinaré de eso. Por supuesto que no estoy de acuerdo en lo que vi en las imágenes y tanto el club como nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que ese jugador pueda cambiar esa forma de ser llevándolo con profesionales que se encarguen del tema", dijo Quinteros en conferencia de prensa.

"El pibe tiene que cambiar. Él cometió un error gravísimo y nadie está de acuerdo con lo que hizo, así es que ojalá pueda recuperarse pronto, cambiar su forma de ser y a partir de ahí será tenido nuevamente en cuenta", añadió.

Recordar que Thompson fue separado del plantel luego de que se difundieron videos donde aparece golpeando a su expareja.

Además, el club dispuso de ayuda profesional para el joven futbolista.