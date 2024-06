Harold Mayne-Nicholls entregó detalles de cómo debe ser el nuevo estadio de Colo Colo

El regreso de Harold Mayne-Nicholls a Colo Colo, comprende una nueva etapa en su rol de consultor y eso le permite mayor libertad, a la hora de planear un estadio de primer nivel.

Tomando en consideración las actuales características del Estadio Monumental, se deben considerar varios factores para su eventual remodelación, y en ese sentido, el dirigente pone a la Cordillera de Los Andes como prioridad visual.

El estadio de Colo Colo tiene algo único

"Yo pienso, sin ser arquitecto, que la gran gracia del estadio de Colo Colo es poder dimensionar la cordillera en toda su majestuosidad", declaró en diálogo con Al Aire Libre.

Complementando el punto anterior, el ex presidente de la ANFP argumenta que "poder estar en la tribuna Rapa Nui y tener el lujo de observar la maravilla de cordillera que tenemos, sobretodo cuando está nevada o los atardeceres, me parece algo único".

El nuevo estadio de Colo Colo debe entregar servicios adicionales, más allá de un aumento de aforo

Sobre los rumores del aforo que incluye la remodelación del coloso ubicado en Macul, Harold Mayne-Nicholls invita a poner al hincha como prioridad, para que la experiencia actual del fanático también mejore y no solo la infraestructura.

"Yo creo que esto tiene que ser el gran logro, partiendo porque un nuevo estadio en el cual no se pierda esa visualización, que no por no ponerle techo vayamos a perderla por ejemplo, yo creo que por ahí va el tema. Y el resto, tiene que ser un estadio moderno de fácil acceso, de fácil evacuación y de servicios de acuerdo a lo que la gente quiere hoy día", agregó.

- ¿Será posible que Colo Colo cuente con un recinto que albergue más de 60 mil espectadores?

- Ya lo veremos. Evidentemente será muy distinto a lo que la gente esperaba allá por la década del '50 del siglo anterior, que fue cuando se construyó gran parte del estadio.