Harold Mayne-Nicholls regresa a Colo Colo con un EXIGENTE desafío para el Centenario del club

Colo Colo comenzó la semana con novedades en relación a la remodelación del Estadio Monumental 'David Arellano' y con ello, sorpresas en el ámbito dirigencial, que tienen relación directa con el encargado de liderar este proyecto.

Un viejo conocido fue contactado directamente por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, con el fin de brindar asesoría a las decisiones que se tomen de aquí en más, asumiendo que será el atractivo principal del Centenario 'albo', en abril de 2025.

Se trata de Harold Mayne-Nicholls, quien habló en exclusiva con Al Aire Libre sobre los detalles de su retorno y los objetivos que espera cumplir. "Es un tremendo desafío retomar este proyecto con Colo Colo, la remodelación del Estadio Monumental y todo lo que significa de cara al centenario del club. Me invitaron a participar como consultor del Directorio y evidentemente es un tremendo desafío, un gran honor y espero que esta vez si seamos capaces de mostrar avances que mantengan a Colo Colo y su principal recinto como el mejor que hay en Chile".

Sobre cómo se cocinó su regreso al club 'Popular', Harold Mayne-Nicholls destacó el trato directo, tal como lo define su personalidad y las gestiones en las que ha estado a cargo, como lo fue hace algunos meses la de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aprovechando la instancia para enviarle un mensaje a los hinchas 'albos'.

"A la hinchada le puedo decir que esto responde a una inquietud del presidente de Colo Colo, Anibal Mosa. Él se contactó conmigo directamente, me preguntó si me gustaría volver a tomar esto. Él quiere darle a todos los hinchas la satisfacción de que en el año del centenario se empiece una nueva obra, se remodele el estadio y que esté a la altura que los colocolinos se merecen", agregó el dirigente.

- ¿Y del Club Social y Deportivo Colo Colo pudo hablar con su presidente?

- Sí, posteriormente a la conversación con Aníbal (Mosa) tuve una reunión con el presidente del Club Social, Matías Camacho, a quien también le pareció muy interesante que yo me involucrara en este enorme proyecto. Con esos dos vistos buenos de las principales autoridades del club, acepté de tomar el desafío porque siento que puede ser algo que realmente engalane, no sólo el centenario del club, sino que le dé un aire en todo sentido que lo mantenga siempre entre los clubes más importantes de América y el mundo.

Harold Mayne-Nicholls aclaró los roles que tendrá en su nueva etapa en Colo Colo

Sin tiempo que perder, Harold Mayne-Nicholls aseguró que "comenzará este mismo martes 18 de junio a trabajar", a la espera de detalles logísticos menores, pero también se descartó de su inferencia en otros proyectos, como los Juegos Olímpicos. "Para evitar cualquier comentario, yo no tengo nada que ver más que las ganas de lo de los Juegos Olímpicos de 2036. No tengo ninguna función en eso, nadie me ha pedido absolutamente nada, más que mis ganas de que a Chile llegue un evento de esa magnitud", expresó.

Hiando fino, Mayne-Nicholls llegará a la mesa de trabajo concentrado y dedicado netamente al cumplimienti del gran objetivo de Colo Colo y no abordará temas externos a la remodelación del recinto deportivo ubicado en Macul.

"Voy única y exclusivamente al tema de la renovación y remodelación del estadio. No tengo ninguna injerencia en ningún otro tema propio de Colo Colo. Respecto de los desafíos, desde que estábamos ahí e hicimos el trabajo que fue antes de la pandemia a hoy día, se han producido una serie de cambios en la tecnología en los recintos, en los materiales que se utilizan y además, evidentemente, como todo el mundo sabe, se han incrementado los costos", remarcó.

"Hay que ser muy cautos en todos estos temas. Habrá que revisar todo lo que se dejó cuando estuve la vez anterior en Colo Colo y habrá que revisar lo que hizo quien estaba antes que yo ahí en el cargo y según eso a empezar a ver el tema. Como digo, es un tremendo desafío que involucra además una fecha muy importante para los colocolinos como es el centenario", cerró.