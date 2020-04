Jaime Valdés aseguró que le generó "mucha tristeza" el mal inicio de torneo de Colo Colo

El volante de Deportes La Serena Jaime Valdés expresó que le generó tristeza el complicado inicio de torneo que tuvo su ex equipo, Colo Colo, antes de la paralización de la competencia y que determinó la salida del técnico Mario Salas.

"Me da mucha tristeza ver en la posición en la que están y lo complicado que ha sido para ellos este inicio de campeonato. Más allá de eso, no me gustaría referirme a los problemas que tienen ellos", indicó brevemente en conversación con Onefootball.

Por otra parte, "Pajarito" señaló que Arturo Vidal debería reencontrase con Antonio Conte, quien lo dirigió en Juventus y que ahora es DT de Inter de Milán, donde está Alexis Sánchez.

"Arturo encajaría en cualquier equipo del mundo con las condiciones de guerrero que tiene. Conte lo conoce muy bien, que lo tuvo en la Juventus y que lo hizo crecer muchísimo. Yo creo que le vendría bien a Arturo poder encontrarse de nuevo con Antonio", apuntó.

"Alexis con continuidad y volviendo a su nivel podría ser un jugador muy muy válido para la forma de jugar de Antonio Conte. Las lesiones no le han permitido tener continuidad y eso le ha perjudicado pero todos sabemos la clase de jugador que es", complementó