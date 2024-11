Javier Correa dejó un mensaje que será clave para el gran objetivo de Colo Colo en la última fecha

Colo Colo vs Deportes Iquique tuvo a una figura excluyente y dejó un mensaje que será clave en el próximo desafío del Cacique, cuando enfrente a Deportes Copiapó en la fecha 30 del Campeonato Nacional.

Hablamos de Javier Correa, quien abrió la cuenta en el Monumental ante los "Dragones Celestes" y estuvo cerca de anotar otro gol en una de sus mejores jornadas desde que viste la camiseta del Cacique.

Javier Correa dejó un potente mensaje antes de la definición

"Creo que podríamos haber coronado hoy, pero lo importante es ganar y lo dije porque es nuestro trabajo. Nos queda un partido más para demostrar lo que venimos haciendo y jugando bien. Quiero descansar ahora y preparar lo que viene", comenzó diciendo a TNT Sports.

Sobre la misma línea, Correa agregó que "este equipo tiene mucha mentalidad, siempre va por distintos objetivos, por lo que estoy contento y es especial todo lo que pasa aquí, pero no nos podemos relajar, porque estamos peleando un título, porque queremos coronar esta temporada".

Javier Correa se refirió a la patada que recibió en su tobillo

Y antes de despedirse para retirarse al camarín, el artillero albo aclaró su situación tras la fuerte plancha que redbió por parte de Bryan Carvallo y que le costó la expulsión al jugador iquiqueño.

"En caliente no siento nada, pero después que pase las horas veremos como evoluciona el tobillo, pero el domingo no me lo pierdo por ningún motivo", cerró.