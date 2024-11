La figura de Javier Correa en Colo Colo fue creciendo poco a poco a lo largo del segundo semestre. Si bien le constó convertir al comienzo, se fue ganando el cariño de los hinchas por su entrega y los goles importantes.

De cara a la próxima temporada, el ariete cordobés ya se proyecta en los 100 años de historia del Cacique y aprovechó de abordar lo que será la conformación del plantel del campeón del fútbol chileno.

Javier Correa le mandó un mensaje a los próximos refuerzos de Colo Colo

"El que venga, tiene que saber que se tiene que pelar el cuerpo para lograr el objetivo, como me lo trasladaron a mí: entrenar y matarse por lo que representamos para conseguir todos los objetivos que tenemos por delante", comentó Correa en radio ADN.

Durante el segundo semestre, Javier Correa convirtió cinco goles y pese a que es una de las figuras importantes de Colo Colo, hizo una autocrítica de los partidos de los albos en Copa Libertadores: "Me tocó la sensación amarga de no estar fino en el partido de local sobre todo (contra River Plate). Eso me lo reprocho y me queda la espinita de que si hubiese estado preciso, la historia hubiese sido otra".

"Competimos bien y Colo Colo tiene que acostumbrarse que eso sea lo normal y seguir avanzando de fase. Por lo que representamos, tenemos que aspirar a cosas más importantes", indicó el nacido en Córdoba.

El análisis de Correa en el Campeonato Nacional

Para Javier Correa hubo partidos claves durante el torneo para conseguir el ansiado título: "Todos fueron importantes porque no nos sobró nada. Contra Iquique fue cómodo, pero los demás fueron todos difíciles. Para mí el de Audax fue más duro y el de Cobresal por lo mental, fue difícil por el golpe de la Libertadores. Y cuando te vas contagiando de todo lo que se va viviendo, te das cuentas que tienes muchas chances. Cuando pasamos al frente contra La Calera, sabíamos que dependíamos de nosotros".

Por último, el delantero albo habló acerca de la apelación de la U en el TAS: "Nosotros lo ganamos bien, somos justos campeones, hicimos una segunda ronda casi perfecta porque empatamos dos partidos. Cada uno hace lo que puede y lo que le parece, con las pruebas o cosas que tengan en la mano. Hagan lo que les parezca".