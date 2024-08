El 8 de agosto fue oficializada la llegada de Jonathan Villagra a Colo Colo. El jugador formado en la Unión Española, había tenido semanas de negociaciones con los albos, pero también con la Universidad de Chile. Después de 20 días, el defensor fue presentado ante los medios de comunicación en Macul.

Acompañado por el gerente deportivo, Daniel Morón y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, Villagra comentó cómo han sido las primeras semanas entrenando en el Cacique, pero también se refirió a la posibilidad que tuvo de recalar en el Centro Deportivo Azul.

Jonathan Villagra: "Yo quería llegar a Colo Colo, era un sueño que tenía yo y mi familia"

Ante la consulta sobre qué pasó con la oferta de parte de la U y por qué decidió llegar al equipo Popular, Villagra aseguró que "la oferta de la U estuvo a poco de concretarse, pero yo esperé esto. Yo quería a Colo Colo y la esperé hasta último minuto y gracias a Dios que se dio".

"Era un sueño que tenía yo, mi madre que en paz descanse, y como te digo, gracias a Dios se lo cumplí y era lo que yo quería. Por su mística, el nombre, lo que representa para mí, es el equipo más grande de Chile y yo quería estar acá", continuó el exfutbolista hispano.

¿Por qué Jonathan Villagra no había sido presentado?

El defensor de 23 años estuvo con salmonella e incluso tuvo que ser hospitalizado unos días. Pese a que viajó a Colombia con el plantel, lleva pocos días entrenando, pero comentó que "he ido agarrando el ritmo y he ido afiatándome a lo que es la competencia interna aquí en el club, al modelo que pide el profesor".

"Venía de un proceso que me tuvieron congelado, que no pude sumar, pero la verdad me venía entrenando muy bien. Creo que nunca me bajé del foco de que quería jugar. Después me enferme, estuve en cama una semana, unos días hospitalizado, pero ya estoy mucho mejor", finalizó Jonathan Villagra.