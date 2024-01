Jordhy Thompson fue situado entre los cinco mejores del mundo en un aspecto del juego

El delantyero de Colo Colo Jordhy Thompson fue ubicado entre los cinco mejores del mundo en un aspecto del juego, según observatorio internacional de fútbol.

Según el ranking, Thompson esta quinto entre los jugadores con más aceleración del planeta, con un puntaje de 2.65 en los parámetros del estudio.

El joven jugador solo es superado por Theo Corbeanu (Grasshopper de Suiza), Cristian Olivera (Los Angeñes FC de Estados Unidos), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen de Alemania) y Harib Suhail (Shabab Al-Ahli de Emiratos Arabes Unidos).

Most accelerations* (@Wyscout) per 90', U2⃣3⃣ players in 5⃣1⃣ top divisions 🌐

🥇 #TheoCorbeanu 🇨🇦 (#Grasshopper)

🥈 #CristianOlivera 🇺🇾 (#LosAngelesFC)

🥉 #FlorianWirtz 🇩🇪 (#Bayer04)

* With-the-ball runs of at least 10 meters

