Jorge Almirón defiende a Carlos Palacios y no ve “polémica” en su salida de la Selección Chilena

La Selección Chilena registró tres bajas este sábado 12 de octubre, pero la más llamativa fue la liberación de Carlos Palacios, sobre quien se especuló que lo hacía para abocarse a Colo Colo y desistir de participar en la Roja, aunque su entrenador, Jorge Almirón lo defendió.

Para echar por tierra cualquier tipo de especulación y pese a que sí podía ser citado frente a Huachipato, en la convocatoria no está considerado el enganche de los Albos.

Junto a los amigos de @CoolbetChile damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para el partido pendiente de la fecha 18 del Campeonato Nacional 🤟 donde visitaremos a Huachipato en Talcahuano ⚪⚫#VamosColoColo . #vamosportodo pic.twitter.com/URuxBJEawU — Colo-Colo (@ColoColo) October 12, 2024

Almirón y la salida de Palacios de la Selección

El adiestrador de Colo Colo no le da dobles lecturas a la liberación de la Joya de la Roja de todos, como manifestó en Radio Cooperativa: “lo que sé es que tuvo problemas personales y no veo polémica". Además, planteó que todavía no ha definido si el próximo miércoles 16 lo puede emplear en el oro partido pendiente que tiene, que disputarán como visitantes ante Unión La Calera: “no sé, tengo que hablar con él".

Almirón y el caso de Esteban Pavez

La Selección también liberó a Esteban Pavez que presentó un cuadro de Neumonía, situación que preocupó al adiestrador del conjunto popular: “Es una lástima, nos sorprendió, nos enteramos temprano que estaba internado y con estudios. Ojalá se recupere pronto”.

Colo Colo jugará este domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) contra Huachipato, partido pendiente de la 18ª fecha y donde el Cacique llega con múltiples bajas, pleito que los Albos están obligados a ganar si desean alcanzar el liderato del campeonato.