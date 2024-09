Jorge Almirón reconoció la importancia de superar a Cobresal para reinsertarse en el plano local

Colo Colo le ganó por 2-0 a Cobresal y dejó así en el olvido de forma definitiva la eliminación en la Copa Libertadores para focalizarse ahora en el Campeonato Nacional, según reseñó el técnico Jorge Almirón.

El adiestrado partió reconociendo que la eliminación fue un complicado traspié para ellos: “Veníamos de un golpe duro, nos habíamos ilusionado bastante, por sobre todo como se había dado la serie y te quedas con las manos vacías, tenías que cerrar esa etapa”.

⏰ 90+6': 𝐄𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐋𝐚 𝐑𝐮𝐜𝐚 𝐟𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨 🤟



En un sólido partido, el Eterno Campeón superó en todas sus líneas a Cobresal y se quedó con los tres puntos tras ganar por 2-0 en el estadio Monumental, gracias a los goles de Javier Correa y… pic.twitter.com/IWrMQCDIYk — Colo-Colo (@ColoColo) September 29, 2024

Almirón y el valor del partido frente a Cobresal

Para el estratega, luego de lo vivido en Argentina, el encuentro ante los Legionarios pasó a tener una significancia especial: “Contento por el resultado. Era un partido complejo en la previa y el equipo lo resolvió bien”.

El próximo desafío será el clásico ante la UC el jueves 3 de octubre como locales en el Monumental a las 20:00 horas (23:00 GMT), por lo que reconoció que guardó jugadores, como Arturo Vidal y Maximiliano Falcón para dicho pleito: “Arturo tenía cuatro amarillas y no jugó, lo mismo el Peluca, y no arriesgamos porque es un partido importante. Isla igual que venía cargado y por prevención no lo incluimos”.

Para el extécnico de Boca Juniors el clásico es muy relevante: “Universidad Católica es un equipo grande, es un clásico, de alguna manera define la posición en la tabla. Esperemos que la gente nos acompañe, así lo han hecho, es emocionante, demostraron que están con el equipo”.

Almirón no se aproblema por los convocados

En medio de las clasificatorias Colo Colo tendrá que seguir jugando, ya que tiene tres partidos aplazados, pero tendrá como bajas los convocados a la Selección Chilena, pero de inmediato Almirón destierra cualquier asomo de polémica: “Yo estoy feliz. Los jugadores están muy contentos. Creo que lo tienen muy bien ganado. A mí me gusta, me pongo en el lugar de ellos. Nosotros tenemos jugadores que les tocará la posibilidad de jugar, tenemos otros chicos y tenemos competencia en el plantel. El caso de Riquelme lo demuestra, que jugó muy bien. El equipo está preparado”, remató el adiestrador del Cacique.