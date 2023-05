Jugadora de Colo Colo cuestionó el "alta por arte de magia" a Jordhy Thompson

Michelle Olivares Acevedo, futbolista del plantel femenino de Colo Colo, cuestionó el regreso de Jordhy Thompson y realizó acusaciones sobre su reciente comportamiento viviendo en la Casa Alba del Estadio Monumental.

Acevedo expresó en Instagram: "Qué pena que la justicia la maneje el dinero. Que el club ponga por encima un interés común avalando cualquier tipo de conducta antideportiva, dejando de lado los valores más importantes y que con tanta destreza mostraba David Arellano. Qué vergüenza".

"Siempre se pregunta el por qué las víctimas no salen de la relación tóxica al primer o segundo acto de violencia, el por qué no denuncian, el por qué no piden ayuda. Bueno, la respuesta la tienen aquí: esto fue público, donde el agresor es jugador de nuestro club, jugador de Colo Colo. Y ha quedado totalmente impune".

"Se habla de la reinserción social... Han pasado dos meses de supuesta terapia. En el proceso se le ha visto saliendo a fiestas y teniendo conductas agresivas. Aún así, se le da el alta por arte de magia".