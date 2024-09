Jugadores históricos ven a Colo Colo como favorito ante River Plate

El duelo ante River Plate por Copa Libertadores es el más importante que va a disputar hasta el momento Colo Colo en la temporada, por lo que la expectación es máxima en el pueblo albo.

En esa línea, jugadores históricos del club dieron su parecer de la llave ante los Millonarios, con mucha confianza de cara a lo que vaya a pasar este y el próximo martes.

La alta expectativa de jugadores históricos de Colo Colo de cara a la llave con River

En diálogo con Redgol, Leonel Herrera Rojas, finalista de la Libertadores en 1973, asegura que sí o sí el Cacique gana la confrontación contra los Millonarios: "Yo veo un porcentaje 100% a favor de Colo Colo".

"Le tengo una fe enorme. Ni dudarlo. Me da confianza que Colo Colo va a ganar porque recién se está armando River, no es el de hace cuatro años. Ha bajado su rendimiento. Está la gran posibilidad de ganarle y, aunque no será fácil, ojalá holgadamente", añadió.

Por otra parte, Gabriel "Coca" Mendoza, campeón del torneo en 1991 sostuvo: "Va a estar peleada, veo el partido un 60%-40% a favor de Colo Colo. Y es porque de local le cuesta más desarrollar su juego que de visita. Se siente más presionado, no se ve el equipo suelto. Va a estar complicada la cosa, pero como en River estará aún más peleado, hay que sacar ventaja acá".

¿A qué hora juega Colo Colo vs River Plate?

El duelo entre Colo Colo y River Plate se llevará a cabo este martes a las 21:30 horas en Macul.

Si no vas al estadio, podrás ver este partido a través de Chilevisión, ESPN y Disney +.