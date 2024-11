La contundente respuesta de Aníbal Mosa ante hipotético interés de La Roja en Jorge Almirón

La selección chilena vive momentos claves en las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La Roja enfrenta este viernes a Perú en Lima por la fecha 11 del proceso eliminatorio con la urgencia de sumar puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

El técnico Ricardo Gareca se jugará su puesto en los duelos frente a Perú y Venezuela. Con un pálido rendimiento al frente del equipo, el estratega viene siendo cuestionado por su desempeño al frente del equipo, el que no ha podido sumar victorias en siete partidos oficiales al mando de la selección chilena.

Chile ocupa el último puesto con cinco puntos al cabo de diez jornadas y todas las miradas se centran en Ricardo Gareca, cuyo ciclo al mando de la selección chilena tiene cada vez fecha de término.

En ese escenario y en entrevista con DSports se le consultó a Aníbal Mosa, el presidente de ByN, sobre qué pasaría si desde la ANFP muestran interés en contar con Jorge Almirón como futuro DT del elenco nacional.

El dirigente fue tajante con su respuesta.

“No. Almirón no se mueve de Colo Colo”., dijo el empresario.

