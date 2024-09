La situación de Brayan Cortés que preocupó en Colo Colo de cara al partido con River Plate

A dos días del trascendental partido entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores, una situación levantó la alerta en el equipo del Cacique.

Tras confirmarse la sensible baja de Vicente Pizarro, en Colo Colo han sido sumamente cuidadosos con el resto de su jugadores para no tener que lamentar ninguna baja más de cara al partido con el Millonario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

La situación de Brayan Cortés que preocupó en Colo Colo

En concreto, fue Brayan Cortés quien preocupó a todos en el Monumental, pues el jugador estaba entrenando al margen de sus compañeros, según informó Daniel Arrieta.

El periodista de TNT Sports agregó que la situación de Cortés "no es de cuidado, sólo lo están teniendo al margen, tratándolo con harto cuidado. Me dijeron que era algo muy menor, que el viernes no entrenó en el equipo de fútbol, pero juega el martes ante River Plate".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brayan Cortés Fernández (@brayancortes12)

¿Qué le pasó a Brayan Cortés?

El portero de Colo Colo tras concentrar con la selección chilena para los duelos con Argentina y Bolivia y pese a no haber sumado minutos, volvió con una molestia.

Situación que fue bien manejada al interior de Colo Colo y que permitirá que el Indio pueda ser de la partida el martes frente a River.