Las dos veces en que Mauricio Isla estuvo cerca de Colo Colo

En su presentación como refuerzo de Colo Colo, Mauricio Isla se mostró muy contento por la nueva oportunidad que le dio el fútbol chileno. El exjugador de Independiente tenía el deseo de jugar en Chile y después de un esfuerzo de él y de los dirigentes de Blanco y Negro, se concretó su llegada.

En la conferencia de prensa, el Huaso Isla no sólo habló acerca de lo que lo hizo tomar la decisión de fichar por el Cacique, sino que también contó las dos veces anteriores en que le dijeron que el equipo de Macul estuvo interesado en contar con él.

Las dos veces en que Mauricio Isla estuvo cerca de llegar a Colo Colo

El lateral derecho contó cómo se enteró del interés de los albos en dos ocasiones durante su carrera. Una de ellas fue cuando todavía era un jugador Sub 20: "Cuando terminó el Sudamericano, mi representante me comentó que el Bichi (Borghi) quería traerme a Colo Colo. En ese momento yo trabajaba con una empresa y no estaba vendido aún a Udinese".

"Después cuando salí de Universidad Católica, también tuve una conversación muy corta con uno de los colaboradores de Gustavo Quinteros. Me dijo que estaba la posibilidad de venir a Colo Colo, pero quedó en eso. Fueron esos dos momentos en que tuve un pequeño acercamiento con el club", comentó Isla.

¿Mauricio Isla podrá jugar este fin de semana?

Ante la llegada de Isla y lo bien que se vio entrenando en Juan Pinto Durán, comienzan las preguntas de si podrá ser citado este fin de semana para el partido que Colo Colo jugará ante Huachipato en Talcahuano. El Huaso reiteró que "esa pregunta hay que hacérsela al profe".

Además, ni Riquelme ni Isla han entrenado con el equipo, por lo que el refuerzo del Cacique enfatizó en que "es difícil poder enfrentar un duelo el sábado, sabiendo que no he entrenado. Tanto Riqui como yo, tenemos una conversación pendiente con el entrenador para saber las ideas que tiene", finalizó Isla.