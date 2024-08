Colo Colo tuvo un agosto bastante exigente en cantidad de partidos y aún le restan dos encuentros para cerrar el calendario del octavo mes del año. Sin embargo, esta situación no cambiará en septiembre, pues tendrán duelos en los tres frentes que están compitiendo.

El recargado calendario está en conocimiento de los dirigentes de Blanco y Negro desde que los albos sellaron su paso a los cuartos de final de Copa Libertadores, y tras el triunfo con Everton en Viña del Mar, Aníbal Mosa dio a conocer las conversaciones que están manteniendo para cambiar el panorama.

Las gestiones de Colo Colo para alivianar su calendario de septiembre

El Cacique tendrá ocho partidos en el mes de septiembre y sumado al duelo de mitad de semana con Ñublense, tendrá que jugar cinco encuentros antes de disputar el primer duelo de cuartos de final de Copa Libertadores con River Plate.

Es por eso que el presidente de Blanco y Negro aseguró que están realizando gestiones para modificar su calendario: "He estado conversando todo este fin de semana con la ANFP para ver la calendarización de partidos que tenemos. He hablado con su presidente y he encontrado una buena acogida".

"También hablamos con el presidente de Magallanes para ver si podemos tener algún desfase de los partidos que tenemos con ellos. Hablé con el presidente Juan Tagle de Católica para ver la posibilidad si podíamos cambiar o reagendar ese partido con ellos. Así que estamos conversando con todo el mundo. Es de esperar que tengan consideración. Somos el equipo que está sacando la cara por el país", finalizó Aníbal Mosa.

El calendario de Colo Colo en septiembre

Antes de que comience septiembre, a Colo Colo le resta un partido que se jugará el jueves 29 de agosto ante Ñublense, después de ese encuentro, se vendrá un calendario con ocho partidos para los albos.

Los partidos con Universidad Católica, River Plate, Unión La Calera y Cobresal no tienen fecha confirmada, pero hay fechas aproximadas para esos duelos.