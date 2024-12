Las palabras del adiós de Guillermo Paiva que emocionaron a los hinchas de Colo Colo

Una vez que Colo Colo alcanzó la Supercopa frente a Huachipato el 13 de noviembre en el estadio el Teniente de Rancagua, comenzó de inmediato el período de reestructuración del plantel para el año 2025.

Si bien en el Cacique aún no fichan a ningún jugador, sí han existido las salidas de la institución, y uno de los que no continuarán en los Albos es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, que concluyó su préstamo y no fue renovado.

Paiva emociona a los colocolinos en su adiós

El atacante hasta ahora no se había manifestado, y lo hizo este sábado 28 de diciembre en su cuenta de Instagram donde en un extenso comunicado manifestó entre otras cosas: “Gracias por estos meses llenos de emociones, aprendizajes y momentos inolvidables con el club. Estoy feliz de que hayamos logrado el objetivo de salir campeones este año, un logro muy importante para todos. Agradezco a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todo el personal del club. Su apoyo y compañerismo me han permitido crecer tanto en lo deportivo como en lo personal”.

El delantero además le brindó palabras a los seguidores del Cacique: “A ustedes, apasionados hinchas, gracias por su incondicional aliento y amor. Ustedes son la verdadera fuerza detrás del equipo, y su pasión siempre ha sido una gran motivación. Aprecio cada ovación, cada grito de apoyo y cada muestra de aliento. Aunque hoy me despido, llevaré siempre conmigo el orgullo de haber vestido estos colores y de haber contribuido a este gran triunfo en el último año. Espero que Colo Colo siga brillando y alcanzando aún más grandes éxitos en el futuro. Una vez más, gracias por todo”.

Las emotivas respuestas de los hinchas de Colo Colo

La primera reacción vino de su esposa Yessenia Riveros que corroboró los dichos del “nueve” paraguayo, y tras ello, en menos de una hora sumó casi 20 mil me gusta y las palabras de los parciales albos no se hicieron esperar: "Cada vez que te vestiste de blanco y con el indio en el pecho, lo diste todo. No tenemos ninguna duda. Éxito en tus nuevos caminos”; “Te amo Paivazo, ojalá no te hubieras ido nunca”, “Eres un grande Paiva, te llevaste el cariño del pueblo y mojaste la camiseta como ningún otro jugador”, son sólo algunos respuestas que grafican el cariño que dejó el jugador guaraní en los parciales de Colo Colo.