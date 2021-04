Leonardo Gil: Como grupo anhelamos ser campeones, tenemos un lindo plantel

El volante de Colo Colo Leonardo Gil se refirió a las metas que tienen los "albos" para la presente temporada y reconoció que su deseo es ganar el título del Campeonato Nacional, aunque aseguró que van "partido a partido".

En diálogo con ESPN, Gil señaló que "la confianza está, analizo los partidos y cada vez se ve una mejoría. Yo percibo energías positivas y tenemos una nueva oportunidad de hacer cosas importantes. Como grupo anhelamos ser campeones, es el sueño, pero para eso nos ponemos metas cortas".

"Estamos muy ilusionados porque tenemos un lindo plantel, no tenemos gente ni muy vieja, ni muy joven, estamos en el medio, y tratamos de dar lo mejor para ayudar a los más jóvenes", añadió.

Finalmente, manifestó sus ganas de recibir un llamado a la selección chilena: "Es uno de los deseos que me empujó a venir a Colo Colo. Es un club grande y por la historia que tiene, si uno hace bien las cosas se puede llegar a dar esa oportunidad. Pero no solo depende de mí, los compañeros son fundamentales para mí también. Trataré de ayudar a sacarle lo mejor al de al lado y que ellos me ayuden a tener la oportunidad".

Colo Colo jugará este domingo ante O'Higgins por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

"COMO GRUPO ANHELAMOS SER CAMPEONES, ES EL SUEÑO"#ESPNRadioChile Leonardo Gil: "El clima es lindo porque @ColoColo tiene una nueva oportunidad de pelear cosas importantes". pic.twitter.com/yHGyysSQ97 — ESPN Chile (@ESPNChile) April 7, 2021

"ESTAMOS MUY ILUSIONADOS PORQUE TENEMOS UN LINDO PLANTEL"#ESPNRadioChile Leonardo Gil se refirió a la capitanía de @ColoColo y recalcó que "hay varios compañeros que tienen un liderazgo positivo". pic.twitter.com/eSdlNSN3eF — ESPN Chile (@ESPNChile) April 6, 2021