“Lo mataron”: El desahogo de la mamá de uno de los hinchas fallecidos de Colo Colo

Ya van casi dos semanas de una de las noches más tristes en la historia de Colo Colo, en la que dos hinchas fallecieron en un confuso incidente en el ingreso al estadio Monumental en la previa del duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2025.

La mamá de uno de esos fanáticos rompió el silencio y sacó la voz para dar un fuerte desahogo y asegurar que sigue esperando justicia de parte de las autoridades, aunque para ella ya hay un culpable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

El desgarrador testimonio de la mamá de uno de los hinchas fallecidos de Colo Colo

En diálogo con Chilevision, la mamá de Mylian Liempi dio a conocer su sentir: "Soy mamá de Mylan, Mylan Alexis, el niño de 12 años que mataron en afuera del estadio. Yo hago este llamado con el dolor de mi corazón para exigir justicia por mi hijo, ya que nadie se ha acercado a la casa, ni la Fiscalía, ni Carabineros, para darme una explicación porque mi hijo en verdad lo mataron".

"Él murió en la calle como un perrito. El carabinero que hizo eso no sabe la maldad que hizo, porque él podría haberlo evitado. Si bien yo sé que le di permiso a mi hijo de 12 años para ir al estadio, pero él iba con gente más grande, con su amigo. Y si yo hubiese sabido de que mi hijo me lo iban a devolver en un cajón. Nunca le hubiese dado permiso. Como madre nunca le hubiese dado permiso, porque a mí me quitaron todo. A su hermano aquí, Anthony, le quitaron a su hermano. A mí me quitaron mi hijo, al cual yo nunca más voy a volver a ver", cerró.

El hecho ocurrido el pasado 17 de abril sigue en investigación en la justicia, con un informe reservado de Carabineros en el que se confirmó que hubo un atropello de un carro policial.