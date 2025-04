Los atropelló el carro policial: Informe reservado de Carabineros detalla la muerte de los dos hinchas de Colo Colo

El partido de Colo Colo frente a Fortaleza que se vio interrumpido por la invasión de los hinchas al terreno de juego en pleno segundo tiempo, fue un hecho grave, que tiene a los Albos a la espera de sanciones por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), pero que dista de lo que fue aún peor, la muerte de dos hinchas previo al partido, lo que generó precisamente esa reacción de los parciales Albos.

La versión policial apuntó inicialmente que un carro institucional al enfrentar una turba pasó a llevar una reja, la que aplastó y terminó con la vida de Martina Riquelme y el menor de 12 años Mylán Liempi, sin embargo, el escenario podría cambiar drásticamente de cómo sucedieron los hechos.

Testigos aclaran que el carro policial los atropelló

Un informe reservado de Carabineros, al que tuvo acceso Ciperchile, detalla que hay tres testigos presenciales que aseguran que los hinchas fueron atropellados directamente por el carro policial, uno de ellos es la funcionaria de la institución, la cabo Jocelyn Soto, además de Luis Espinoza y Nicolás Cuevas, que no hacen referencia a que la reja metálica aplastó a las víctimas del suceso.

Los protocolos policiales que indican que las cámaras corporales deben estar operativas, lo que no ocurrió en esta oportunidad, además dos de los tres ocupantes del vehículo que ocasionó la muerte de los hinchas, el capitán William Henríquez y el cabo Luis Rojas, se acogieron a su derecho de no declarar, mientras que Andrés Muñoz, el tercer uniformado que iba en el carro adujo que por ir en la parte trasera no observó lo sucedido.

Luis Espinoza, como testigo directo, planteó que el carro “que conozco como zorrillo, chocó y aplastó a unos muchachos”, y agrega en su declaración “el vehículo de Carabineros siempre fue conducido de frente, no realizó ninguna maniobra de retroceso al momento que pasó el accidente”. Versión que se añade a la investigación y que determinará el verdadero factor que cobró la vida de dos jóvenes hinchas de Colo Colo.