Mamá de Jordhy Thompson cargó contra expareja: Quieres lucrar a costillas de él

Norma Dávila, la mamá del futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson, envió algunos mensajes a la expareja de éste, Camila Sepúlveda, quien lo denunció por violencia de género, en los que la responsabilizó por un supuesto aprovechamiento de los episodios con la intención de "lucrar".

"No quería seguir con el tema, pero tendré que hacerlo porque no voy a permitir que vengan a inventar esas cosas de mí. Me daría vergüenza que mi hijo sea un maltratador y andar comentando por ahí", escribió Sepúlveda para exponer los comentarios de Dávila.

"Camila, te voy a pedir que por favor dejes de andar funando a mi hijo. Si tú sabes cómo es él entonces por qué siempre vuelves con él. Tenías que haberte alejado desde el momento que te faltó el respeto. Sin embargo, nunca lo hiciste", señaló uno de los mensajes.

"A Jordhy en Colo Colo le dijeron si prefería su relación o su carrera. El prefirió su carrera, obvio, y por eso tú estas dolida y lo funaste. Harto le costó llegar donde está. Es fome que tú lo estés funando para perjudicarlo", siguió.

"Tampoco te voy a dar a ti explicaciones de mi vida. Lo funaste porque él ya no quiere estar contigo. Quieres lucrar a costillas de él y que te llamen de todos los programas para cobrar dinero, ya que con el Jordhy no te funcionó", escribió.

"Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías con él. Tú lo llevaste por el camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti", cerró.