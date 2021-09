Marcelo Espina: El silencio pone las cosas en su lugar, Colo Colo va a ser campeón

El ex director deportivo de Blanco y Negro Marcelo Espina se mostró satisfecho por el buen momento que atraviesa Colo Colo, el cual aseguró que tiene parte de su mérito, y afirmó que el cuadro "popular" será campeón este año.

Según sostuvo el ex volante en ESPN Chile, "cuando planteé el proyecto sabía que no lo iba a ver ejecutado. De hecho lo dije públicamente, pero me gusta y pone bien. Yo sabía que no me iba a quedar más de tres años".

"Me pone contento, porque además del equipo titular que está jugando, a -Maximiliano- Falcón lo traje yo, a -Matías- Zaldivia le renové yo, a -Oscar- Opazo, a -Gabriel- Suazo les renové, a -César- Fuentes lo traje, a -Gabriel- Costa lo traje yo, a -Marcos- Bolados le renové yo, a -Gustavo- Quinteros lo traje yo", prosiguió.

En ese sentido, sostuvo que "dije el silencio y el tiempo me van a dar la razón. El tiempo me dio bastante la razón, porque el motivo principal que Colo Colo vivió lo que vivió -de estar cerca del descenso-, estuvo relacionado al Seguro de Cesantía. Obviamente repercutió en lo deportivo, yo no estuve ni involucrado en eso".

"El silencio, gracias a Dios, pone las cosas en su lugar, porque Colo Colo va a ser campeón. Lo dije antes que empezara el campeonato", afirmó.