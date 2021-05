Mario Cáceres: Creo que Nicolás Blandi tocó fondo en un Superclásico cuando falló un gol

El ex delantero de Colo Colo Mario Cáceres se refirió a la situación de Nicolás Blandi, quien por ahora continuará en el equipo luego de ver frustrado su arribo al fútbol brasileño.

En conversación con "Chile Albo" de Cooperativa TV, afirmó que "creo que cuando llegó Blandi todos los hinchas colocolinos estabamos contentos con su llegada, lamentablemente no se le fueron dando las cosas"

"Me parece que el tocó fondo en un Superclásico cuando perdió un gol de cabeza, yo creo que ahí perdió confianza. Me parece que no fue fuerte de cabeza", agregó el ayudante técnico de Rodelindo Román.

Por último, dijo que "pienso que él tiene ganas de revertir la situación de Colo Colo, yo le daría otra oportunidad".

Cáceres tuvo una extensa trayectoria por el fútbol chileno y jugó por Colo Colo en tres períodos: entre 1998 y 1999, entre 2001 y 2003 y en 2006.