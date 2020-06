Mario Salas: No me imaginé que mi paso por Colo Colo iba a ser tan corto

El entrenador de Alianza Lima, Mario Salas, señaló que nunca imaginó que su paso por el cuadro chileno Colo Colo sería tan breve, según palabras que entregó en conversación con el medio Gol Perú.

"No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta", expresó el DT chileno, que aún no asume en el cuadro "íntimo" debido a su imposibilidad de viajar a Perú por la pandemia de coronavirus.

Por ello, sostuvo que de momento no puede asegurar "cuándo estará en Lima", pero aseguró que asumir en el club capitalino, "es un gran desafío para mi carrera".

También dedicó palabras a la indisciplina que sacó del club al jugador Jean Deza: "Los temas de indisciplina lo está viendo el club. Yo estoy al tanto y sé como está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club".

Deza fue captado fuera de confinamiento en cuarentena y a ello se sumaron otros tres episodios de indisciplina, por lo que el club apuró su salida.