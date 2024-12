Matías Dituro rompió el silencio y se refirió a la opción de fichar en Colo Colo

Colo Colo enfrenta un dilema en el arco tras la salida de Brayan Cortés, quien no renovó contrato con el club. Aunque Claudio Bravo fue la primera opción considerada por el presidente Aníbal Mosa, el bicampeón de América descartó su regreso tras anunciar su retiro.

Ahora, la atención se centra en Matías Dituro, el exarquero de la Universidad Católica, quien actualmente milita en el Elche de España y cuenta con un importante atributo: su nacionalidad chilena, que evita que ocupe un cupo de extranjero.

Dituro: "Yo estoy feliz en Elche"

Dituro rompió el silencio este viernes y, en diálogo con TNT Sports, habló por primera vez del supuesto interés del Cacique. Aunque no cerró ninguna puerta, destacó su compromiso con el club español.

"Yo obviamente he visto lo que ha salido. Pero en esas situaciones, el que maneja todo es mi representante. Yo estoy feliz en Elche", afirmó. "Me quedan seis meses de contrato. Mi familia está muy bien. Estamos en mitad de un torneo y no me puedo desenfocar. Mi representante es el que maneja esto. Cuando estoy en competencia, no hablo de clubes. Yo solo me enfoco en lo que estoy haciendo y en disfrutarlo".

Un sueño frustrado con la Selección Chilena

La trayectoria de Dituro en el fútbol local le permitió obtener la nacionalidad chilena, pero no logró cumplir su anhelo de jugar por la selección. La FIFA exige cinco años de residencia ininterrumpida en el país para nacionalizados, un requisito que no cumplió debido a su paso por el Celta de Vigo entre sus dos etapas en la UC.

"Uno de mis sueños era llegar a la Selección, fue mi objetivo número uno. Cumplí el tiempo que Chile me pedía para nacionalizarme, pero no cumplía por lo del cambio de Federación. Fue un golpe durísimo", confesó en el citado medio.