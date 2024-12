Matías Dituro se acerca a Colo Colo: "Le seduce venir"

En medio de un mercado de pases marcado por las salidas en Colo Colo, el nombre de Matías Dituro aparece como el principal candidato para reforzar el arco tras la partida de Brayan Cortés.

Según el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, el interés del portero por llegar a Chile es uno de los puntos clave en esta negociación.

"Lo que me marcan es que a Dituro le seduce venir a Colo Colo, es algo muy atractivo para él. Muchos dicen 'está en España, en Europa, es imposible que venga'. Pero en los primeros contactos, dijo que le seduce venir, es un desde importante", explicó Arrieta.

Ambas partes quieren concretar el arribo

El interés de Dituro, sumado a su experiencia en el fútbol sudamericano, lo convierten en una opción que entusiasma tanto al jugador como al club.

Además del deseo del arquero, el costo de su transferencia y su sueldo son aspectos que facilitan su fichaje. Según Arrieta, "desde lo económico no tiene un sueldo que se escapa a lo que puede pagar el mercado chileno. Es similar a lo que ganaba Cortés este año en Colo Colo, se puede traer".

Cifra alcanzable para traer a Dituro a Chile

En cuanto al costo de su salida del Elche, el periodista agregó: "Sacar a Dituro desde la segunda división de España no es algo que se escape de Colo Colo. Es menos de 500 mil dólares, bordea los 400 mil dólares. No tengo la cifra exacta, pero por lo que he preguntado, es una cifra similar. No es inalcanzable".

Si se concreta la operación, Dituro firmaría un contrato por al menos dos años, un compromiso acorde a la experiencia y estabilidad que el arquero puede aportar al Cacique.