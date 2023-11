Ministra Orellana por detención de Jordhy Thompson: Tenemos una reincidencia grave

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se expresó en torno a la nueva detención del futbolista de Jordhy Thompson, y aseguró que hay que abordar la situación como "un delito y no como un problema de camarín".

"Llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es: Como un delito, no un problema de camarín", dijo Orellana.

Al conocerse el caso, la secretaria de Estado sostuvo que "legalmente, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral".

"Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol y también tenemos el caso de un alcalde prófugo, con el cual se insistió en hacer una audiencia por Zoom, pese a que es evidente que un alcalde tiene muchas redes en la zona y que, por ejemplo, existía un riesgo de fuga alto", agregó al respecto.

Cabe recordar que durante los últimos días de octubre, Jordhy Thompson había publicado en redes sociales una fotografía en la que confirmaba una nueva relación con la joven que lo había denunciado por violencia intrafamiliar los meses previos, no obstante, durante la madrugada de este lunes el jugador fue detenido debido a una nueva denuncia en un edificio de departamentos en La Florida.

La primera denuncia de la joven se registró en marzo, por lo que el futbolista fue formalizado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Avanzado el caso, el Ministerio Público ofreció la suspensión condicional del procedimiento a cambio de que Jordhy Thompson cumpliera una serie de medidas, entre las cuales estaban el que no se acercara a su ex pareja por un año.

El jugador será trasladado al Centro de Justicia a eso de las 13:00 horas para el control de detención, en la cual arriesga arresto domiciliario e incluso quedar encarcelado dado que se trata de un caso de connotación pública y de una reincidencia.