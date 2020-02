Mosa y el nuevo DT de Colo Colo: Seguimos conversando con dos técnicos, Scolari y Alfaro

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acotó las opciones para el próximo director técnico de Colo Colo y sostuvo que debido a la negativa de algunos entrenadores, actualmente solo están en conversaciones con el brasileño Luiz Felipe Scolari y el argentino Gustavo Alfaro.

El timonel de los "albos" señaló en la previa del duelo de su equipo ante Universidad de Concepción que "hemos tenido una serie de conversaciones con varios técnicos, algunos de ellos nos dijeron que no y seguimos conversando básicamente con dos técnicos: Felipao (Luiz Felipe Scolari) y Alfaro".

Mosa también se encargó de desmentir que las negociaciones con Scolari estén caídas y dijo que "estamos manejándolo con mucha seriedad y sigilo, y estamos tranquilos con las conversaciones que hemos tenido, no están cerrado el tema, son conversaciones y hay que dejar que avancen. Sería un honor tener a un técnico campeón del mundo con nosotros".

Además, descartó que algunos dichos de Scolari en el pasado, en los que se manifestó a favor de la dictadura militar en Chile, sean un aspecto a considerar para su contratación.

"No se ha complicado el tema por eso, lo discutimos, pero nosotros no le preguntamos a nadie su orientación política cuando llega a esta institución, ni jugadores, directivos o entrenadores. El análisis que hacemos son sus logros deportivos, su currículum y manejo", dijo.

"Entendemos que dado el contexto del país, en su momento no fueron declaraciones buenas, pero la verdad es que no nos queremos meter en un tema político. Yo una vez cometí un error en esta institución, hace algunos años, donde hice un calificativo y junté la política con el deporte y hasta el día de hoy me arrepiento de eso", añadió.

Finalmente, el mandamás del "Cacique" señaló que "estamos tratando de llegar al mejor técnico que esté a nuestro alcance, ya recibimos las negativas de José Pékerman y Martín Lasarte, como dijo Harold (Mayne-Nicholls), además de Gustavo Quinteros".