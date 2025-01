¿No está caído el fichaje? La ESTRATOSFÉRICA cifra que le piden a Colo Colo por Sebastián Villa

Colo Colo sigue en busca de potenciar su plantel para la temporada 2025 y un nombre que se ha transformado en una obsesión para Jorge Almirón es el delantero colombiano Sebastián Villa.

Todo parecía sentenciado cuando en las últimas horas el presidente de su club Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, había declarado intransferible al jugador, aunque en las últimas horas hubo un matiz que dio ilusión a los Albos.

La tremenda cifra que debe pagar Colo Colo si quiere fichar a Sebastián Villa

En las últimas horas, el propio Vila dio una entrevista a La Tercera, en la que señaló que hay una cifra por la que pueden dejar partir al cafetero.

"Un piso de 6 millones de dólares por el pase de Sebastián Villa, no sé si eso es mucho o poco para el presupuesto de Colo Colo, pero es la cifra que nosotros manejamos para dejarlo partir", sostuvo.

No obstante, después dio una declaración que llamó a la confusión, ya que insistió en su postura de no dejar ir al futbolista.

"Nosotros acabamos de declarar intransferible al jugador, al menos hasta el mes de junio. Es un jugador imprescindible para el proyecto de Independiente de Rivadavia, además de que tiene contrato hasta 2027 con nosotros", añadió.

Finalmente, aseguró que no han tenido ofrecimientos del Cacique: "Tengo entendido que había un interés de parte de Colo Colo por Sebastián Villa, pero no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto. Solo por lo que he visto en los medios. No sé si habrán hablado con el representante, eso ya es otra cosa. De Gremio de Porto Alegre tuvimos una oferta, pero la desechamos".