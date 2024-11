El exzaguero Pablo Contreras alista la reconciliación definitiva con los hinchas de Colo Colo.

Haber sido formado en casa y portar la jineta en su retorno al fútbol chileno le brindan el derecho a dejar su manifiesto, tras desahogarse en exclusiva con Al Aire Libre.

Contreras confesó la razón real por la que se fue de Colo Colo

"No me gusta la palabra abandonar, en mi manifiesto desde que tuve que salir después de seis meses de Colo Colo, en el cual había rechazado la oferta de Olimpiacos en tres ocasiones, pero en la cuarta ocasión me llamó directamente el presidente del club ofreciéndole dinero a Colo Colo. En ese tiempo Juan Gutiérrez en conjunto con Omar Labruna, me dijeron que la situación económica no estaba de la mejor manera en Colo Colo y que en condiciones normales sería, o soy, el primer jugador nacional que lo han vendido en dos ocasiones", partió diciendo el otrora zaguero a Al Aire Libre.

Para detallar cómo se gestó su salida, en su defensa aludió a cinco miembros del plantel que serían claves tras dejar el club el 13 de agosto de 2012.

"No fue por un tema económico, sino que también se unió a los problemas personales y familiares, principalmente por mis hijos, que no estaban acostumbrados al tema de los temblores, sufrieron bastante, vivían un último piso, yo había vuelto principalmente porque mi madre estaba enferma, había perdido a mi padre el año anterior, en cuanto se recuperó mi madre, se abre esta posibilidad, me reúno con los demás capitanes que eran Gonzalo Fierro, Lucho Mena y Álvaro Ormeño, a lo cual también me dicen que las cosas no estaban tan mal en Colo Colo en ese tiempo, no como en el último tiempo que estuvo a punto del descenso, sino que estábamos en una situación anormal para la institución y nada, entre en conjunto, como te dije, con Juan Gutiérrez y Omar Labruna más los tres capitanes analizamos una posibilidad de poder participar de un grande de Europa con 34 años", añadió Contreras.

Contreras lamentó no haber tenido respaldo en Colo Colo 2012

Para ahondar aún más en su manifiesto, Contreras lamentó no haber tenido el respaldo de los cinco hombres mencionados, quienes eran los líderes del plantel albo hace 12 años atrás.

"Mi intención era haberme quedado en Colo Colo, pero me insistieron tanto de Grecia como el club en partir, aprovechar mis últimos tiempos de profesionalismo y volver a jugar en un equipo grande de Europa, principalmente pensando en hacer felices a mis hijos, que ya estaban más grandes, en nuevamente verme jugar una UEFA Champions League. Acá nunca pasó por plata. Lamentablemente no tuve el respaldo de mis tres compañeros, ni mucho menos de Omar ni de Juan. Sé que hay un poco de susceptibilidad de parte de la gente, a veces por redes sociales me escriben groserías e improperios, pero la verdad que el hincha en general la gente ha sido muy cariñosa conmigo, tanto en la calle como en el estadio. Soy un eterno agradecido de lo que me dio Colo Colo, el equipo de mi vida", agregó.

Contreras alista la reconciliación con los hinchas de Colo Colo

"Agradezco a la institución por permitirnos realizar este partido. Esto es lo que genera Colo Colo a nivel nacional e internacional y debe ser uno de los primeros partidos de esta envergadura. Antiguamente venían jugadores de talla mundial. Hoy somos jugadores retirados, esperando que sea un lindo espectáculo. Por lo mismo nos estamos preparando con mis compañeros, es lindo volver al Monumental, a entrenar las instalaciones donde lo hice desde pequeño, así que contento con ello", dijo.

Además, el exfutbolista contó su cercanía con tres futbolistas argentinos con los que compartió y dos de ellos estarán en nuestro país el próximo mes en Macul.

"Del equipo de leyendas de River hablé con Diego Placente y me dijo que no podrá venir, ya que está con la Sub-17 de Argentina, pero sí, tengo dos compañeros que jugamos juntos, que es el Conejo Saviola y el Chori Domínguez. Tenemos una muy buena relación la verdad, una muy linda relación, principalmente con el Chori que es más extrovertido. Con el Conejo seguimos hablando de vez en cuando, pero ya así como lo ves en televisión es un poco más tranquilo, introvertido, pero una grandísima persona", contó.

Pablo Contreras habló del regreso de Vidal a La Roja

Y antes de cerrar el telón en medio de su preparación para el Duelo de Leyendas, se refirió a Arturo Vidal y los colocolinos que impulsaron al último triunfo de La Roja ante Venezuela.

"Arturo Vidal es una pieza fundamental. Ya lo fue en Colo-Colo durante todo el segundo semestre principalmente y acá en la selección se dieron cuenta que estos dos partidos sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones complejas, que es complejo en la selección, se sacaron en el papel, a lo mejor esperábamos que sacara esos cuatro puntos, pero lo significativo de Arturo es que con sólo su presencia descomprime totalmente a sus compañeros que tienen menos experiencia. Su presencia ya requiere un respeto de cara al rival, con sólo una frase Arturo ya vuelve loco a la hinchada, a los jugadores rivales y eso hace que los jugadores que estén a su alrededor se relajen y se dediquen a lo que mejor saben que es jugar, entendiendo que todas las miradas están puestas en el Rey", cerró.