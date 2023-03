Piden que Jordhy Thompson sea apartado del plantel de Colo Colo por golpear a una mujer

La Comisión de Género "Rosario Moraga", del Club Social y Deportivo Colo Colo, pidió que el jugador Jordhy Thompson sea apartado del plantel estelar del "Cacique" luego que se viralizó un video en el cual agrede con un golpe de mano a una mujer.

A través de un comunicado, la asociación repudió el caso de violencia y también solicitó que se detenga la viralización de las imágenes, donde la agredida "ve su imagen expuesta y menoscabada".

"Pedimos además que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos", indicaron.

En esa línea, sumaron que "no vamos a callar ni mucho menos soportar que acciones como estas sigan impunes y para que no ocurran es necesario que todos los organismos de Colo Colo generen espacios de concientización en contra de la violencia machista, su prevención y las acciones a seguir en caso de presentarse".

"Que estos hechos ocurran en el mes en el que se conmemora a la mujer obrera y su lucha por la igualdad sólo deja en claro que la lucha está más viva que nunca", complementaron en el escrito subido en sus redes sociales.

En esa línea recordaron que "el Protocolo de Género que desarrollamos en el Club Social, aplica entre socios y socias, por lo que creemos que se requiere que el Mindep aborde esta necesidad".

"Para erradicar la violencia de género debemos partir por casa", finalizaron.

Comisión de Género Rosario Moraga.