¿Qué dijo? Carlos Palacios se refirió a su futuro en medio de una ola de rumores

Hasta ahora Colo Colo ha dado noticias respecto del plantel con algunas renovaciones y otros futbolistas que salen del club, y poco se habla de fichajes, dado que el interés es mantener a los jugadores que son prioridad para su entrenador Jorge Almirón.

El enganche Carlos Palacios es uno de los que el estratega argentino considera vital que continúe en el Cacique para la temporada 2025, y así no despotenciar el plantel, que llevaría a ir por un reemplazante, muchas veces de inciertos resultados.

Carlos Palacios habló en medio de los rumores

Una vez que Colo Colo alcanzó su estrella 34, Carlos Palacios dio a entender que ese partido frente a Copiapó era el último por el Cacique, y que junto a recuperarse de la lesión a la clavícula, que lo tuvo al límite en el cierre del torneo, no estaría en la Supercopa frente a Huachipato, dando lugar a los rumores que lo vinculaban a Boca Juniors.

Aunque así como las informaciones circulan en la dirección de su partida, las hay también de manera inversa, y empezó a circular en las últimas jornadas que su paso a los Xeneizes se habría enfriado considerablemente. Mientras Blanco y Negro continúa en el ánimo que se quede.

El propio jugador, en medio de sus vacaciones, habló en la red social Tik Tok para hablar de su situación: “Todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien”, manifestó Palacios, que de no haber nada concreto tiene que presentarse a los entrenamientos de Colo Colo cuando comience la pretemporada el próximo 19 de diciembre.