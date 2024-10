Rafael Olarra arremete contra Maximiliano Falcón tras “tocada de oreja” a Zampedri

En la previa del choque entre Colo Colo y Universidad Católica que está agendado para este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, el defensor del Cacique Maximiliano Falcón le mandó un "picante" mensaje al capitán de la Franja, Fernando Zampedri, señalando que si él lo marcaba el goleador de los cruzados no anotará en su visita al Estadio Monumental y por ende, no conseguirá el logro de ser el máximo artillero de su club en la cancha del recinto de Macul.

"Vamos a ver para dónde se mueve... Va a estar bueno el partido", dijo el uruguayo a Cooperativa Deportes.

El mensaje de Falcón que no le gustó a Rafael Olarra

Este desafiante mensaje del “Peluca” hacia el goleador de La Franja no le gustó a Rafael Olarra, quien en el programa en el que participa en ESPN, reconoció que no es de su agrado este tipo de comentarios y mandó al zaguero de Colo Colo a hablar dentro de la cancha y no fuera de ella.

"No me gusta lo que dijo Falcón. No me gusta esto de ‘seamos honestos, digamos todo antes de la previa’. Para mí, el jugador tiene que hablar dentro de la cancha", comentó.

"En la cancha es donde se habla. ¿Por qué antes? ¿Para qué? Para mí, que un delantero dijera que yo lo voy a marcar, era lo mejor que me podía pasar. Juega en contra. Me parece que en este último tiempo hemos escuchado voces más liberadas, pero a mí no me gusta“, agregó.

¿Cuándo y dónde ver el clásico de Colo Colo contra Universidad Católica?

El clásico de Colo Colo vs Universidad Católica se jugará este jueves 3 de octubre a las 20:00 horas y el escenario será el Estadio Monumental.

Para ver ese compromiso deberás sintonizar la señal de TNT Sports Premium o por streaming el mismo TNT Sports en Max.

TNT Sports Premium:

VTR: 855

DTV: 1631

ENTEL: 243

CLARO: 490

GTD/TELSUR: 845

MOVISTAR: 896

ZAPPING: 99