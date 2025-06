¿Se le cumple el deseo? Desde Inglaterra vienen a la carga por Lucas Cepeda

Colo Colo se encuentra al alza tras sus últimos partidos en el Campeonato Nacional como en la victoria con la que se despidió de Copa Libertadores, un momento que maquilla en parte los turbulentos días que se vivieron en el club respecto a la continuidad de Jorge Almirón, y que seguramente traerá aires más frescos tras el receso que viene por la fecha FIFA de junio.

El pasado domingo Colo Colo derrotó a Unión La Calera en la Fecha 13 del campeonato y antes hizo lo propio con Atlético Bucaramanga en copa y ante Unión Española también por el torneo local, por lo que el Cacique acumuló una seguidilla de tres partidos sin perder.

Entorno a este mejor presente que vive el albo está Lucas Cepeda, quien se sigue imponiendo como una de las figuras del plantel que dirige Almirón, y que tras el señalado triunfo sobre los caleranos expuso sus proyecciones de poder dar el salto aprovechando el dulce momento que vive junto a la escuadra de Macul.

En el Estadio Nicolás Chahuán el pasado domingo, tras el encuentro con La Calera, Lucas Cepeda dialogó con la transmisión oficial respecto al positivo presente que carga en Colo Colo, además de expresar sus deseos de poder partir al extranjero más pronto que tarde. "El siguiente paso es ir a Europa y demostrar que estoy capacitado para jugar allá. Me da lo mismo la liga que sea, pero jugar en Europa con los mejores del mundo, sería un sueño para mí", declaraba el puntero izquierdo.

Pues bien, tal parece que aquel anhelo se le podría cumplir a Cepeda, ya que en las últimas horas la cuenta de X SaintsExtra, relacionada a la actualidad del Southampton inglés, señaló que: "Southampton está considerando una movida con Colo Colo po Lucas Cepeda, con la posibilidad de enviarlo a préstamo al Goztepe turco".

Esta bombita soltada desde Inglaterra puede ir aclarando el futuro del también seleccionado chileno, con este interés del Southampton, elenco que descendió al Championship inglés en la reciente temporada y que pretende adueñarse de los servicios del atacante con la intención de mandarlo a préstamo a Turquía, por lo que habrá que estar atentos a si esta posibilidad va avanzando o solo queda en un rumor.

🚨 Southampton are considering a move for Colo Colo winger Lucas Cepeda (22), with a view to sending him on loan to Göztepe #saintsfc @EfsaneFotospor pic.twitter.com/r5rkv2sPRM