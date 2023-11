Stöhwing sobre Thompson: Aceptamos una oferta y en la semana veremos como materializarla

El presidente de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, aseguró que está prácticamente definido el futuro de Jordhy Thompson, debido a una oferta desde el extranjero, que está aceptada y muy avanzada de concretarse.

Stöhwing señaló en Viña del Mar tras el título de su club en el Campeonato Femenino: "Hemos aceptado una oferta y en la semana se verá cómo se puede materializar, es una buena salida para este momento. Estamos en los temas legales más bien, las decisiones están prácticamente tomadas".

Como hemos informado en Al Aire Libre en Cooperativa, esa propuesta es del club ruso Orenburg, aunque para materializarse el futbolista debe buscar una modificación de las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, en su imputación por femicidio frustrado.

Fútbol femenino

Respecto a los próximo desafíos de la rama femenina, que le ganó la final a Santiago Morning por 3-2, el dirigente subrayó que "hemos estado viendo cómo fortalecer el plantel, con la experiencia en Copa Libertadores nos quedó claro por qué lado ir trabajando. Hay que tener buenas presentaciones internacionales".

En la misma línea, señaló que "no he sabido de ninguna (jugadora) que no quiera seguir en el club, esperamos fortalecer tanto el cuerpo técnico como el plantel para el próximo año".