Tomás Alarcón ya viste la camiseta del Cacique: “Estoy acá por la grandeza de Colo Colo”

Colo Colo es otro de los equipos que se está moviendo este mercado de pases y es que en un día, el club, anunció tres fichajes, todos chilenos que llegaban desde el extranjero, estos eran Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas y Tomás Alarcón.

Hoy lunes 27 de enero fue la presentación oficial de los tres refuerzos y se dieron las primeras fotos de los jugadores con la camiseta del Cacique, también tuvieron espacio para dar sus primeras declaraciones y en el caso de Tomás Alarcón, explicar el porqué llegó a Colo Colo.

Tomás Alarcón y su anhelo por jugar con la camiseta de Colo Colo

El volante chileno llega procedente del Cádiz de España, pero en Chile jugó por O' Higgins de Rancagua, Alarcón explicó lo que significa para él estar de vuelta en el país "estoy acá por la grandeza de Colo Colo y para estar cerca de mi familia".

También, detalló lo que es vestir la camiseta del conjunto albo "volver a Chile no es un paso atrás, sé lo que mueve Colo Colo y lo que juega este año. Nunca he jugado con una presión así y eso me hará sacar mi mayor nivel".

Además, comentó cómo se dio su fichaje y que le pidió a su representante no decirle nada sobre las negociaciones "no quería ilusionarme hasta no tener nada concreto. Cuando me dijeron que todo estaba listo, fue maravilloso para mí, era lo que quería".

El jugador tendrá el número 25 en su espalda y anticipa la competencia que tendrá para entrar en el 11 inicial "hay mucha competencia y eso hace sacar la mejor versión del jugador".