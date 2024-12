Vicente Pizarro reconoció el momento más amargo en medio de su gran temporada con Colo Colo

El volante Vicente Pizarro tuvo una gran temporada con Colo Colo. El zurdo, que ya venía sumando minutos desde la temporada pasada en el cuadro popular, logró explotar su rendimiento, situación que lo llevó a consolidarse en el primer equipo del Cacique y de ser considerado de forma recurrente a la selección chilena que busca, aún, lograr pasajes para el Mundial de 2026.

El hijo del campeón de América, Jaime Pizarro, que de acuerdo a la prensa argentina está en la mira de Independiente de Avellaneda, en conversación con el canal de Youtube del club repasó sus mejores momentos del año y otros que también marcaron su 2024.

"Fue un año muy intenso, jugamos muchos partidos y eso nos ayudó mucho para ir agarrando ritmo. Todos estuvieron preparados para jugar y pudimos terminar el año con el objetivo que queríamos, que era ser campeón, algo que este club te exige siempre. El año que viene seguramente será mejor que éste, así que estamos muy contentos”, declaró el Vicho a la hora de realizar un balance de este 2024.

La temporada del volante será recordada por la grave fractura de mandíbula que sufrió jugando por Chile ante Bolivia en el Estadio Nacional, partido que significó, además de la derrota nacional ante los altiplánicos, que el jugador estuviera por un largo tiempo fuera de las canchas, perdiéndose la serie ante River Plate por Copa Libertadores.

“La lesión llegó en un momento en el que estaba jugando bien y me sentía con mucha confianza con mis compañeros y con el equipo. Venían partidos importantes que no pude jugar, pero sentí el apoyo de todos desde el día 1, mis compañeros me llamaron, me fueron a ver y ahí se vio la unión y el compromiso que teníamos todos”, indicó.

“Apenas pasó la lesión me fueron a apoyar, estuvieron conmigo y esa fue una inyección anímica importante para terminar el año, el que pudimos cerrar siendo campeones y levantando la copa con nuestra gente”, recordó.

La emoción de su gol en Copa Libertadores

Vicente Pizarro fue el encargado de batir al portero uruguayo Santiago Mele y desató la euforia de los 40 mil espectadores que llegaron al recinto deportivo ubicado en Macul el 13 de agosto pasado en la victoria ante Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En su repaso del año recordó el momento que quedará para siempre en su memoria.

“Me tocó hacer el gol y lo disfruté mucho, ya que estaba mi familia y es un momento que quedará grabado para siempre", sostuvo.

De paso, indicó que este año Colo Colo tuvo un aprendizaje que buscará poder desarrollarlo en sus futuras presentaciones internacionales.

"Toda la Copa fue espectacular por todo lo que generó el equipo en la gente, algo que hace mucho tiempo no pasaba. El equipo generó mucha ilusión en la gente y eso nos mantuvo peleando hasta el final. El objetivo no se nos dio, queríamos seguir avanzando, pero la ilusión siempre estuvo, peleamos, competimos y nos va a servir para el otro año, para estar más fuertes y saber que en la Copa hay errores que no se pueden cometer”, sostuvo.