¿Vuelve o no? La tajante respuesta de Ignacio González ante un posible regreso a Colo Colo

Los nombres que se dan para reemplazar a Brayan Cortés en el arco de Colo Colo ya están llegando a una decena, aunque muchos de esos candidatos empiezan a quedar más rezagados en la nómina que maneja Blanco y Negro, u otros como Claudio Bravo ven muy lejana esa opción.

Uno de los que han planteado los hinchas Albos como opción es Ignacio González, quien tuvo una gran temporada en Everton y es un portero formado en los pastos de Macul, por lo que esa condición de canterano lleva a los seguidores del Cacique a plantear que conoce las exigencias del conjunto Popular y no sentiría esa presión.

Ignacio González y su posible regreso a Colo Colo

El guardameta conversó con ESPN y allí partió aclarando que tiene contrato vigente con los Ruleteros: "Soy muy respetuoso de los equipos en que estoy, Everton me vino a buscar hace un año con un lindo proyecto. Estoy muy feliz en Everton. Yo volví porque hace 10 años me tocó estar. Y no tuve muchos minutos, para mí era una especie de revancha".

De todas maneras, se le insistió por la opción de Colo Colo y éste dijo de forma tajante: "Soy jugador de Everton y respeto mucho al equipo, más adelante cuando termine contrato (a fines de 2025) ahí se verá".

El Nacho frente a la danza de nombres que se dan para el pórtico del Cacique reflexionó sobre la trascendencia de ese puesto en los Albos y, desde su experiencia particular, dio su parecer sobre por qué le cuesta tanto a los cadetes de la institución.

"A mí lo que afectó mucho en Colo Colo es que me había ido a préstamo a Puerto Montt con unos 20 años, vuelvo, y ya no tenía una competencia como las inferiores, entonces llegas de no estar citado muchas veces, y después te dicen 'ya, juega'. Y la gente piensa que tienes que rendir, y uno sabe que en un arco así tienes que entrar y rendir, eso es indiscutible. Uno de 'chiquitito' sabe que es así en el arco de Colo Colo".

Ese tipo de exigencia es la que lleva a no darle espacios a los jugadores de las inferiores, como sí se hace con los otros puestos, precisó el portero: “Eso afecta mucho cuando uno va a jugar. No dar como ese proceso a los arqueros jóvenes. Siempre que sale un arquero de la cantera se tiene que esperar a que pase algo, por ejemplo que echen al arquero grande o que se lesione, pero que le vayan a dar el proceso de empezar a jugar un arquero, en este caso que es formado en casa, es muy complicado”.

Con ese panorama, las chances de arqueros como Julio Fierro y Eduardo Villanueva, de las inferiores, son mínimas, y están obligados a rendir desde el primer instante… Mientras, la dirigencia sigue a la búsqueda del nuevo dueño del pórtico de Colo Colo.