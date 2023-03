Deportes Colina y Comunal Cabrero celebraron para cerrar sus llaves y avanzar en Copa Chile

En la jornada de este sábado se culminaron dos nuevas llaves de la primera etapa de Copa Chile, que reúne a elencos de Tercera División, donde Deportes Colina y Comunal Cabrero festejaron su paso a la siguiente ronda.

La escuadra colinana se impuso en casa por 1-0 a Municipal Puente Alto con un solitario gol de Tomás Pino que dejó el marcador global con un claro 4-0 a su favor.

Por otro lado, el cuadro del Biobío tuvo que trasladarse a Los Ríos para enfrentar a Provincial Ranco. El equipo de Cabrero también ganó por la mínima gracias a Jordán Moreno. Los locales pudieron estrechar las cifras vía penal, pero Jeremy Cobo paró el tiro de Cristián Pavez y dejó el global 3-1 para su escuadra.

La etapa inicial de la Copa culminará este domingo 19 de marzo, con las revanchas entre Brujas de Salamanca vs. Provincial Ovalle (0-5), Deportes Colchagua vs. Deportes Quillón (4-1) y Concón National vs. Quintero Unido (0-1). Todos los choques serán a las 17:30 horas.