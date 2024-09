El cuestionable penal que favoreció a Magallanes ante Colo Colo por Copa Chile

Magallanes y Colo Colo disputan este sábado su primera final de la Zona Centro Sur en la Copa Chile 2024, y el encuentro en el Estadio Fiscal de Talca ya tuvo su primera gran polémica sobre el terreno de juego.

Ya con el marcador en contra por la anotación de Joaquín Larrivey a los 3' minutos de juego, vino la jugada que generó la discusión por un cuestionable penal cobrado en favor de la Academia, esto por una presunta infracción de Erick Wiemberg sobre Tomás Aránguiz en el área de los albos.

El juez central Nicolás Gamboa no dudó en cobrar a los 20' minutos la supuesta falta del lateral izquierdo de Colo Colo, pero en la repetición de la jugada se pudo apreciar que fue el propio volante de Magallanes el que se enredó con las piernas del rival al intentar rematar al arco, lo que no fue advertido por el árbitro y al no haber VAR en esta etapa del torneo, tampoco hubo llamado para la revisión de la jugada.

- El penal que se cobró a Magallanes ante Colo Colo: