Formaciones de Colo Colo vs. Limache EN VIVO por la Copa Chile 2025: horario y dónde verlo por TV y online

Colo Colo y Deportes Limache se enfrentarán este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la Copa Chile 2025. Este encuentro marcará el debut del vigente campeón del fútbol chileno en el torneo y promete ser un espectáculo.

Para el Cacique, este partido da inicio a un año trascendental, marcado por la celebración de su Centenario. Con el objetivo de arrancar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos, los albos enfrentan al recién ascendido a la Primera División con altas expectativas. Bajo la dirección técnica de Jorge Almirón, el equipo tiene objetivos ambiciosos: recuperar la Copa Chile, superar los cuartos de final de la Copa Libertadores —donde quedó eliminado el año pasado— y conquistar la Supercopa.

El grupo lo completan Santiago Wanderers y Unión San Felipe, lo que hace de cada partido un desafío crucial, ya que solo dos equipos avanzarán a los Octavos de final.

En cuanto a su preparación, el 'Popular' tuvo una pretemporada con resultados mixtos que sirvieron para ajustar detalles. Igualó 1-1 con Peñarol, venció a Huracán en la Serie Río de la Plata y cayó 0-3 frente a Racing Club, el vigente campeón de la CONMEBOL Sudamericana. Estos encuentros también permitieron evaluar a los jugadores que se perfilan como piezas clave para la campaña.

Por otro lado, Deportes Limache llega motivado tras una destacada pretemporada. En su último amistoso, venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, con un gol de Josué Ovalle. Además, en un encuentro preparatorio frente a Universidad de Chile, el ‘Tomate Mecánico’ demostró su potencial: ganó 1-0 en el primer tiempo gracias a un gol de Daniel “Popin” Castro, aunque el marcador finalizó igualado sin goles en la segunda mitad.

Con este contexto, el partido promete ser intenso. El dueño de casa buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto, mientras que los Cerveceros intentarán sorprender y demostrar que están listos para competir al más alto nivel.

Cabe destacar que el duelo contará con un aforo autorizado de 42 mil personas, lo que garantiza un Monumental repleto para alentar al “Cacique”. Los hinchas de Deportes Limache también podrán estar presentes, ya que se han habilitado entradas para el sector Magallanes, una oportunidad imperdible para los seguidores del equipo recién ascendido.

Formaciones de Colo Colo vs. Limache por la Copa Chile 2025

Colo Colo encara este compromiso con varias incorporaciones recientes, aunque solo Claudio Aquino y Salomón Rodríguez estarán disponibles para el partido. La falta de tiempo para integrarse plenamente a los entrenamientos con el plantel principal ha hecho que los demás refuerzos no sean considerados en esta ocasión. De esta forma, el Eterno Campeón se presentará en el Estadio Monumental con un once inicial que, por ahora, no incluye a sus últimos fichajes, quienes podrían sumarse a las convocatorias en las próximas semanas.

Un reto importante para el técnico Jorge Almirón será definir al reemplazante de Arturo Vidal, quien está suspendido tras su expulsión en la edición pasada del torneo y no podrá estar presente. Entre las alternativas que analiza el entrenador se encuentra la inclusión de Lucas Soto como mediocampista defensivo. Otra opción es apostar por Claudio Aquino como enganche, asumiendo el rol de un clásico ‘10’, mientras Esteban Pavez y Vicente Pizarro se encargan de las labores de contención en el mediocampo.

La probable alineación de Colo Colo: Brayan Cortés; Jonathan Villagra, Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez; Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Claudio Aquino, Erick Wiemberg; Lucas Cepeda y Javier Correa. DT: Jorge Almirón.

La probable alineación de Deportes Limache: Por confirmar.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Colo Colo vs. Limache?

El enfrentamiento entre Colo Colo y Deportes Limache, correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Copa Chile 2025, se disputará el jueves 30 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

PARTIDO Colo Colo vs. Limache FECHA Jueves, 30 de enero ESTADIO Monumental HORARIO 20:00

¿Qué canal transmite el Colo Colo vs. Limache? Dónde verlo por TV y online

El duelo entre Colo Colo y Deportes Limache será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y la plataforma de streaming Estadio TNT para todo Chile. Además, podrá seguirse el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.