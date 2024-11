Gustavo Álvarez en la previa de la final de la Copa Chile 2024: “Necesitamos coronar con un título”

En la previa de la gran final de Copa Chile, Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, destacó la importancia de levantar un título para coronar el proceso que ha unido al plantel, cuerpo técnico y hinchada en una misma sintonía.

Álvarez sabe que la final de la Copa Chile 2024 contra Ñublense no es solo un partido más. La U tiene la oportunidad de ponerle la guinda a la torta de una temporada sólida, y para el técnico, ganar es imprescindible ponerse la corona.

El entrenador se mostró emocionado por el apoyo incondicional de la hinchada azul, que no solo llena las tribunas, sino que también contagia su pasión en cada rincón. "Emociona tanta pasión y tanta gratitud con el equipo. Me parece que logramos que el club, el plantel, los funcionarios, el cuerpo técnico y los hinchas sintonicen futbolísticamente y emocionalmente de la misma forma, y necesitamos coronarlo con un título, necesitamos ganar esta final para coronar lo bueno que se hizo".

🗣️ El Profe Gustavo Álvarez y el apoyo de la hinchada azul durante toda la temporada y para la final de mañana 🤘🏼



Gustavo Álvarez recordó los objetivos que se trazó a principios de año en Universidad de Chile

Álvarez recordó el inicio del año, cuando se trazaron objetivos claros. "Yo lo vivo con tranquilidad, pero al mismo tiempo sé de la magnitud. Cuando nos sentamos el 2 de enero de darle un perfil, una identidad al equipo, al club al hincha y eso en un club tan grande como este, hay que coronarlo con un título".

El técnico se mostró tranquilo pero consciente de la importancia del encuentro. Aunque la U aunque peleo el torneo hasta el final, el campeón fue Colo Colo, ha sabido levantarse rápidamente del golpe. "Es parte de nuestra profesión. Nosotros tenemos como tarea mejorar y en medio están los resultados. Me parece que la grandeza no es solo la consecución de resultados sino que levantarse de los golpes. Es un plantel de hombres y es un club que sabe los caminos y los objetivos".

El respeto de Gustavo Álvarez con Mario Salas, el entrenador de Ñublense

Respecto a los reclamos de Ñublense por la programación del partido, Álvarez dejó claro que respeta a su colega Mario Salas, pero prefirió mantenerse al margen de la polémica. "No he escuchado a Mario. Tengo respeto por él, y admiración, y Ñublense es un buen equipo, un equipo de hombres y después no intervengo en la programación".