Nevazón obligó a suspender el duelo entre U. Católica y Santiago Morning por Copa Chile

Universidad Católica y Santiago Morning debían jugar este domingo a las 18:30 horas su duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Chile, sin embargo, la fuerte caída de nieve en la comuna de Las Condes, que afectó la cancha del Estadio San Carlos de Apoquindo, hizo imposible desarrollar el compromiso. Así, quedó pendiente por parte de la ANFP la reprogramación del encuentro.

En horas previas al partido, intensas lluvias se dejaron sentir en toda la Región Metropolitana, pero el sector precordillerano se vio especialmente afectado. Carca de las 16:00 horas comenzó a precipitar en dicha zona aguanieve, y sobre las 17:30 horas la nieve se desató completamente.

En un primer control por parte del árbitro principal Angelo Hermosilla, se pudo apreciar que la pelota no rodaba ni rebotaba con normalidad. Según el pronóstico meteorológico, la nieve no disminuiría en intensidad sino hasta después de las 19:30 horas. Pese a ello, el colegiado decidió aplazar el partido hasta las 19:15 horas, ya que esperaba alguna mejora en las condiciones meteorológicas.

"Se revisó en tres oportunidades el terreno de juego y para no arriesgar la integridad de los jugadores no se jugará. No es una decisión fácil, todos quieren jugar y nosotros arbitrar. Esperábamos que las condiciones climáticas cambiaran y no cambiaron", dijo el juez tras la confirmación de la suspensión.

Según publicó la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, la decisión "fue tomada por los árbitros" y estuvo apegada a lo que dicta el reglamento.

Desde la organización, además, indicaron que la "reprogramación del partido será informada oportunamente".

Se trata del segundo encuentro que se suspende en los octavos de final de Copa Chile, ya que Deportes Valdivia y Unión Española tampoco pudieron cerrar su llave por el mal tiempo en la Región de Los Ríos.

Cabe recordar que en el duelo de ida, el elenco "cruzado" venció por 2-0 al Morning, y el ganador de la serie enfrentará a Unión La Calera en los cuartos de final.