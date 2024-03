Flamengo venció a Boca Juniors y ganó la Copa Libertadores Sub 20

Flamengo conquistó este domingo la Copa Libertadores Sub 20, tras vencer en la final por 2-1 a Boca Juniors.

En el estadio "Domingo Burgueño Miguel" de Uruguay, el equipo carioca celebró tras una gran remontada, luego de ir perdiendo tempraneramente con el cuadro xeineize.

Ignacio Rodríguez abrió la cuenta para Boca a los cuatro minutos de juego, pero el "Fla" despertó y con goles de Oluwashola Ogundana (23') y Lorran (45+1') se quedó con la victoria.,

Con esta victoria, Flamengo celebró por primera vez el título de la Libertadores Sub 20 y dejó a Boca sin opciones de revalidar el título que había conseguido en 2023.

Por otra parte, Rosario Central terminó tercero en el torneo, tras vencer por 1-2 a Aucas este sábado.

🔴⚫ O @Flamengo é campeão da CONMEBOL #LibertadoresSub20! Venceu todas as partidas do campeonato para ficar com o troféu: 5️⃣ jogos e 5️⃣ vitórias! pic.twitter.com/0TCzmKAqZV